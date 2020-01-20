Зеленский заявил о планах выдавать лицензии на добычу газа иностранным инвесторам

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности выдавать лицензии на добычу газа и нефти в Украине иностранным инвесторам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского Newsweek.

По словам президента, также лицензии планируют выдаваться иностранным инвесторам в сфере недвижимости.

"Это момент для инвестиций, потому что цены низкие на рынках и в приватизированных секторах, и мы будем выдавать лицензии на работу во многих секторах. Мы видим больше перспектив для инвестиций в нашу добычу нефти и газа, а также в недвижимость", - заявил Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что польская государственная компания PGNiG SA подписала с украинской ERU Management Services ("ЭРУ") соглашение в области разведки и добычи газа во Львовской области, недалеко от границы с Польшей. На первом этапе будет пробурена разведочная скважина длиной до 2500 метров и проведены геофизические исследования для определения местоположения следующих скважин. Работы начнутся сразу после получения необходимых согласований и разрешений.

Также сообщалось, что Украина за 2019 год сократила потребление и добычу и увеличила транзит газа. Украинским потребителям протранспортировано магистральными газопроводами 26,4 млрд куб. м газа, что 7% меньше, чем в 2018 году. При этом добыча сократилась на 1%, а транзит вырос на 3%.