Зеленский заявил, что переговоров с РФ не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет. Об этом он заявил перед началом IT-конференции iForum, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, во время доклада на конференции Зеленский публично назвал Россию агрессором. В частности, он заявил: "Как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору".

Ранее Зеленский призвал США усилить санкции против РФ. Он заявил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине.

Ранее в эфире одного из украинских телеканалов глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с РФ должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом. Тогда он заявил, что Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.

Также глава АП назвал необходимостью принятие закона о референдуме. Однако, по его словам, "основное направление нашей деятельности - это договоренности, может, совместные договоренности, которые касаются вооруженного конфликта с Россией, агрессии РФ".