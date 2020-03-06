Зеленский заявил о необходимости гибкого подхода к реализации "Минска"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости гибкого подхода к реализации минских договоренностей относительно урегулирования на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства изданию The Guardian.

По словам президента, стороны должны применять гибкий подход к реализации минских договоренностей. Зеленский напомнил, что Россия неоднократно отказывалась идти на компромисс в вопросе Донбассе, ссылаясь на "Минск".

Также глава государства отметил, что Украина хочет изменить очередность пунктов минских договоренностей относительно контроля над границей, ведь Россия регулярно перебрасывает через него на Донбасс войска и оружие.

"В "Минске" есть пункты, если мы их немного переместим, то к чему это может привести плохому? Как только не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Это важно", - заявил он.

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что война на Донбассе указывает на необходимость внесение изменений в минские договоренности, которые, по его словам, исчерпали себя.

Также РБК-Украина писало, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не исключает, что минские договоренности могут быть модернизированы для обеспечения их реализации. Ермак заявлял, что главным вопросом соглашений, которое требует пересмотра, является передача Украине контроля над границей.