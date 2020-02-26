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Прогресс на Донбассе без выполнения "Минска" в части безопасности невозможен, - Кучма

Новости » Политика     26.02.2020 - 17:58
Прогресс на Донбассе без выполнения "Минска" в части безопасности невозможен, - Кучма
Фото: представитель Украины Леонид Кучма (РБК-Украина)

По словам Леонида Кучмы, никакие политические сдвиги невозможны без полного прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что существенный прогресс на Донбассе без выполнения минских договоренностей в части безопасности невозможен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Кучмы Дарки Олифер на странице в Facebook.

По его словам, никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники.

"Еще раз подчеркиваю: без выполнения минских договоренностей в части безопасности существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может. Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники, решение вопроса относительно установления контроля над украинско-российской границей", - подчеркнул Леонид Кучма.

Напомним, сегодня, 26 февраля, в Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Кроме того, стало известно, что Украина планирует провести встречу министров иностранных дел четырех стран для подготовки встречи лидеров нормандского формата. Ожидается, что до этого саммита Украина проведет очередной обмен пленными. В целом, Киев и Москва отмечают отсутствие прогресса в выполнении договоренностей лидеров "нормандской четверки", достигнутых на саммите в Париже.

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