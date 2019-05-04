Зеленский заявил, что у него есть ходы в ответ на выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО

Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть "ходы", чтобы ответить на инициативу РФ выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом Зеленский заявил возле здания Верховной Рады, куда он прибыл на встречу с председателем ВР Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций, сообщает "Укринформ".

Сейчас продолжается встреча Зеленского с главами фракций.

"У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными... Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем всем", - заявил Зеленский.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который дает возможность жителям оккупированного Донбасса получить гражданство в упрощенном порядке, а 1 мая - об упрощении порядка получения российского гражданства и паспортов для переселенцев из Крыма и Донбасса.

Согласно новому документу, упрощенный порядок будет распространяться на граждан (и лиц без гражданства), которые родились и постоянно проживали в Крыму и Севастополе, но выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их детям, супругам и родителям.

Отметим, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак добавил, что Украина без проблем сможет получить списки украинских граждан, которые получат российские паспорта.