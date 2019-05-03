Украина сможет получить данные граждан, оформивших российские паспорта, - МинВОТ

Фото: Юрий Гримчак (mtot.gov.ua)

В соответствии с российским законодательством о втором гражданстве обязательно сообщать в органы власти

Украина без проблем сможет получить списки украинских граждан, которые получат российские паспорта. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ZIK.

На вопрос ведущего, есть ли у Украины технические средства, чтобы определять тех граждан, которые получат российский паспорт, Гримчак ответил, что таких средств у Украины нет, но эти данные частично несекретные в России.

"Список тех людей, которые получили российское гражданство как второе, можно получить. Дело в том, что в соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти. Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные", - считает Гримчак.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям оккупированного Донбасса получить гражданство в упрощенном порядке, а 1 мая - об упрощении порядка получения российского гражданства и паспортов для переселенцев с Крыма и Донбасса.