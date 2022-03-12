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Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме

Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Такое предложение он сделал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы государства с иностранными СМИ.

"Что касается страны Израиля и премьер-министра Беннета. Мы в целом позитивно относимся к посредничеству кого-то, но я не называю господина Беннета кем-то, потому что считаю, что он может сыграть важную роль. Прежде всего, потому что Израиль такая страна. В ней много истории и параллелей много... Мы говорили с г-ном Беннетом, и я ему говорил, что это неправильно и не конструктивно встречаться в России, Украине и Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти понимание, чтобы остановить войну. Считаю ли я, что Израиль, особенно Иерусалим, может быть такой точкой? Я считаю, что да", - заявил президент.

Напомним, что ранее СМИ начали распространять информацию о том, что якобы Нафтали Беннет во время разговора призвал Владимира Зеленского принять условия России по прекращению войны.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг эту информацию.

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