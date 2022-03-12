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Зеленський заявив, що хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі

Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі. Таку пропозицію він зробив прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави держави з іноземними ЗМІ.

"Що стосується країни Ізраїля і прем'єр-міністра Беннета. Ми в цілому позитивно ставимося до посередництва будь-кого, але я не називаю пана Беннета будь-ким, тому що вважаю, що він може зіграти важливу роль. Перш за все, тому що Ізраїль така країна. В ній багато історії і паралелей багато... Ми говорили з паном Беннетом, і я йому казав, що це неправильно і не конструктивно зустрічатися в Росії, Україні і Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти порозуміння, щоб зупинити війну. Чи вважаю я, що Ізраїль, особливо Єрусалим, може бути такою точкою? Я вважаю, що так", - заявив президент.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито Нафталі Беннет під час розмови закликав Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни.

Пізніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спростував цю інформацію.

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