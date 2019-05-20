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Зеленский заявил о готовности потерять свою должность ради мира


Зеленский принес присягу на верность Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Об этом он заявил на инаугурации, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Чтобы наши герои не умирали я готов сделать все. Готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наши территории", - говорится в сообщении.

Отметим, Зеленский во время церемонии инаугурации принес присягу на верность Украине. Он положил руку на Пересопницкое Евангелие и зачитал текст присяги, утвержденный статьей 104 Конституции Украины.

Напомним, по результатам выборов 2019 победил Владимир Зеленский. За него проголосовали 73% избирателей.

Позже Рада проголосовала за то, чтобы инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Сам Зеленский хотел, чтобы мероприятие состоялось 19 мая.

Отметим, в МИД Украины сообщили, что около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств посетят инаугурацию новоизбранного президента. На мероприятии присутствовали президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президент Турции, премьер-министра Молдавии, председатель парламента Азербайджана.

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