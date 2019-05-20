Зеленський заявив про готовність втратити свою посаду заради миру

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський приніс присягу на вірність Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Про це він заявив на інавгурації, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Щоб наші герої не вмирали я готовий зробити все. Готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не витрачаючи наші території", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, Зеленський під час церемонії інавгурації приніс присягу на вірність Україні. Він поклав руку на Пересопницьке Євангеліє та зачитав текст присяги, затверджений статтею 104 Конституції України.

Нагадаєм, за результатами виборів 2019 переміг Володимир Зеленський. За нього проголосували 73% виборців.

Пізніше Рада проголосувала за те, щоб інавгурація Зеленського відбулась 20 травня. Сам Зеленський хотів, щоб захід відбувся 19 травня.

Зазначимо, у МЗС України повідомили, що близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурацію новообраного президента. На заході присутні президенти Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини, віце-президент Туреччини, прем'єр-міністра Молдови, голова парламенту Азербайджану.