ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський заявив про готовність втратити свою посаду заради миру

Новини » Вибори 2019    20.05.2019 - 10:49
Зеленський заявив про готовність втратити свою посаду заради миру
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський приніс присягу на вірність Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Про це він заявив на інавгурації, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Щоб наші герої не вмирали я готовий зробити все. Готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не витрачаючи наші території", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, Зеленський під час церемонії інавгурації приніс присягу на вірність Україні. Він поклав руку на Пересопницьке Євангеліє та зачитав текст присяги, затверджений статтею 104 Конституції України.

Нагадаєм, за результатами виборів 2019 переміг Володимир Зеленський. За нього проголосували 73% виборців.

Пізніше Рада проголосувала за те, щоб інавгурація Зеленського відбулась 20 травня. Сам Зеленський хотів, щоб захід відбувся 19 травня. 

Зазначимо, у МЗС України повідомили, що близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурацію новообраного президента. На заході присутні президенти Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини, віце-президент Туреччини,  прем'єр-міністра Молдови, голова парламенту Азербайджану.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОГОЛОСИВ ПРО РОЗПУСК ВЕРХОВНОЇ РАДИ Зеленський розпочав інавгураційну промову
Новини України Порошенко Зеленський Володимир Зеленськийинаугурация
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся