Зеленский заявил, что не ездил в РФ с начала войны на Донбассе

Кандидат на должность президента Украины Владимир Зеленский во время заявил, что с начала военных действий на Востоке Украины ни разу не ездил в Россию. Об этом он сказал во время дебатов на "Олимпийском", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, кандидат Петр Порошенко заявил, во времена войны на Донбассе, Зеленский получал деньги из бюджета РФ на кинопроизводство.

"Я не был в России с начала войны. Вы опять лжете", - сказал Зеленский

Кандидат также подчеркнул, что ни разу не встречался с президентом РФ.

"Я никогда в своей жизни не разговаривал с Путиным. Но мне известно сколько раз Вы разговаривали с Путиным через Медведчука или направления, начиная с 2014 года", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время дебатов заявил, что олигархи и бывшие "регионалы" не будут иметь доступа к государственной власти и государственных ресурсов Украины.

Кроме того, во время дебатов Зеленский рассказал, как действующий президент Украины Петр Порошенко пригласил его встретиться на Банковой.