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Зеленский заявил, что на экс-руководителя ГУР Бурбу готовили покушение

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 12:52
Зеленский заявил, что на экс-руководителя ГУР Бурбу готовили покушение Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке покушения на бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу. После чего глава государства предложил ему охрану, но экс-глава ГУР отказался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-марафоне.

"Мы получили информацию, что на него готовится покушение. Я сказал соответствующим органам предоставить ему" Альфу", мощную охрану. Он отказывается, мне кажется это ошибка", - рассказал Зеленский.

Напомним, Василий Бурба ранее возглавлял главное управление разведки Минобороны Украины.

Отметим, что недавно журналисты издания Bellingcat опубликовали свое расследование о спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера", которую готовили украинские спецслужбы. После чего имя экс-главы ГУР снова стало активно появляться в СМИ.

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Владимир Зеленский Василий Бурба
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