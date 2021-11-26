Зеленский заявил, что на экс-руководителя ГУР Бурбу готовили покушение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке покушения на бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу. После чего глава государства предложил ему охрану, но экс-глава ГУР отказался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-марафоне.

"Мы получили информацию, что на него готовится покушение. Я сказал соответствующим органам предоставить ему" Альфу", мощную охрану. Он отказывается, мне кажется это ошибка", - рассказал Зеленский.

Напомним, Василий Бурба ранее возглавлял главное управление разведки Минобороны Украины.

Отметим, что недавно журналисты издания Bellingcat опубликовали свое расследование о спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера", которую готовили украинские спецслужбы. После чего имя экс-главы ГУР снова стало активно появляться в СМИ.