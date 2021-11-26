Зеленський заявив, що на екс-керівника ГУР Бурбу готували замах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав інформацію про підготовку замаху на колишнього керівника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу. Після чого глава держави запропонував йому охорону, але екс-очільник ГУР відмовився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-марафоні.

"Ми отримали інформацію, що на нього готується замах. Я сказав відповідним органам надати йому "Альфу", потужну охорону. Він відмовляється, мені здається це помилка", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, Василь Бурба раніше очолював головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначимо, нещодавно журналісти видання Bellingcat опублікували своє розслідування про спецоперацію щодо затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", яку готували українські спецслужби. Після чого ім'я екс-очільника ГУР знову стало активно з'являтися в ЗМІ.