Зеленский заявил, что не допустит блокировки судебной реформы

"Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор", - цитирует ОП Зеленского.

По его словам, глава государства не позволит судьям, которые препятствую реформе и очистке судебной системы страны, лишить украинцев права на справедливость.

"Судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", - добавил президент.

В ОП отметили, что 16 сентября Зеленский проведет рабочую встречу с представителями судейского управления, включая главу Совета судей и Верховного суда. В ней также примут участие народные депутаты и послы "Большой семерки".