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Зеленский заявил, что не допустит блокировки судебной реформы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокировки судебной реформы в стране. В Офисе главы государства 16 сентября пройдет посвященная этому вопросу рабочая встреча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор", - цитирует ОП Зеленского.

По его словам, глава государства не позволит судьям, которые препятствую реформе и очистке судебной системы страны, лишить украинцев права на справедливость.

"Судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", - добавил президент.

В ОП отметили, что 16 сентября Зеленский проведет рабочую встречу с представителями судейского управления, включая главу Совета судей и Верховного суда. В ней также примут участие народные депутаты и послы "Большой семерки".

Напомним, проголосованная Верховной радой судебная реформа предусматривает участие, причем с решающим голосом, международных экспертов в формировании Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

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Владимир ЗеленскийСудебная реформа