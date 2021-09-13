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Зеленський заявив, що не допустить блокування судової реформи

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить блокування судової реформи в країні. В офісі глави держави 16 вересня пройде присвячена цьому питанню робоча зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Я не допущу блокування головної реформи країни, яку обіцяв українцям і ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку і відсіч", - цитує ОП Зеленського.

За його словами, глава держави не дозволить суддям, які перешкоджаю реформі та очищенню судової системи країни, позбавити українців права на справедливість.

"Судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку", - додав президент.

В ОП зазначили, що 16 вересня Зеленський проведе робочу зустріч з представниками суддівського управління, включаючи голову Ради суддів і Верховного Суду. У ній також візьмуть участь народні депутати та посли "Великої сімки".

Нагадаємо, проголосована Верховною Радою судова реформа передбачає участь, причому з вирішальним голосом, міжнародних експертів у формуванні Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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Володимир ЗеленськийСудова реформа