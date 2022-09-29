Зеленський про завтрашнє засідання РНБО: ми знаємо, як реагувати на будь-які дії РФ

За його словами, завтрашній день стане ще одним кроком, який наблизить Україну до безпеки та миру, до відновлення територіальної цілісності нашої країни, "оскільки задля цього воюють та працюють мільйони українців".

"Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. Ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії", - наголосив президент.