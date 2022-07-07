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Зеленский завтра выступит перед парламентом Словении

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский завтра по видеосвязи выступит перед парламентом Словении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Завтра продолжу серию обращений в европейские парламенты. На очереди Словения", - отметил Зеленский.

По его словам, завтра Украину ожидает плодотворный день, также стоит ожидать много положительных украинских новостей. Владимир Зеленский регулярно выступает по видеосвязи перед парламентами европейских и мировых государств, призывая предоставить Украине больше военной и экономической помощи.

Ранее мы писали, что власти Словении передали Украине 35 бронированных пехотных машин-амфибий. Бронемашины BVP M80A оснащены 20-миллиметровой пушкой, пулеметом и пусковыми установками для противотанковых ракет.

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Владимир ЗеленскийСловенияВторжение России в Украину