Зеленський завтра виступить перед парламентом Словенії

Президент України Володимир Зеленський завтра по відеозв'язку виступить перед парламентом Словенії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
"Завтра продовжу серію звернень до європейських парламентів. На черзі Словенія", - зазначив Зеленський.
За його словами, завтра Україну чекає плідний день, також варто очікувати багато позитивних Українських новин. Володимир Зеленський регулярно виступає по відеозв'язку перед парламентами європейських і світових держав, закликаючи надати Україні більше військової та економічної допомоги.
Раніше ми писали, що влада Словенії передала Україні 35 броньованих піхотних машин-амфібій. Бронемашини BVP M80A оснащені 20-міліметровою гарматою, кулеметом і пусковими установками для протитанкових ракет.
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