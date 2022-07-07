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Зеленський завтра виступить перед парламентом Словенії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський завтра по відеозв'язку виступить перед парламентом Словенії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Завтра продовжу серію звернень до європейських парламентів. На черзі Словенія", - зазначив Зеленський.

За його словами, завтра Україну чекає плідний день, також варто очікувати багато позитивних Українських новин. Володимир Зеленський регулярно виступає по відеозв'язку перед парламентами європейських і світових держав, закликаючи надати Україні більше військової та економічної допомоги.

Раніше ми писали, що влада Словенії передала Україні 35 броньованих піхотних машин-амфібій. Бронемашини BVP M80A оснащені 20-міліметровою гарматою, кулеметом і пусковими установками для протитанкових ракет.

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