Зеленский завтра выступит на форуме "Украина 30", посвященном экологии

Президент Владимир Зеленский завтра, 7 июня, примет участие во всеукраинском форуме "Украина 30". Темой предстоящего форума будет - экология.
Всеукраинский форум "Украина 30. Экология" продлится в Киеве с 7 по 9 июня. Участники мероприятия будут говорить о борьбе с глобальным изменением климата и усилении роли Украины в этом процессе.
Среди участников форума будут представители Офиса президента, Кабмина, парламента, Минэкологии, представители ООН, Еврокомиссии, а также международные эксперты.
"Во время форума речь пойдет о современных подходах в сфере защиты окружающей среды: по охране лесов, переработке отходов, защите и сохранению водных ресурсов и природно-заповедного фонда, развитию Чернобыльской зоны отчуждения и превращению ее в привлекательный туристический объект", - рассказали в ОП.
Кроме того, планируется обсуждение "зеленой" экономики, экоконтроля и предотвращения промышленного загрязнения.
Напомним, на прошлом заседании СНБО глава государства хотел обсудить качество воды в Украине, но ему не понравилось то, как подготовили этот вопрос. Зеленский поручил подготовить вопрос качества воды в Украине к следующему заседанию.
До этого в Кабмине предупреждали о вероятности того, что радиоактивная вода из оккупированного Донбасса может попасть в Азовское море.