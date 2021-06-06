Зеленский завтра выступит на форуме "Украина 30", посвященном экологии

Всеукраинский форум "Украина 30. Экология" продлится в Киеве с 7 по 9 июня. Участники мероприятия будут говорить о борьбе с глобальным изменением климата и усилении роли Украины в этом процессе.

Среди участников форума будут представители Офиса президента, Кабмина, парламента, Минэкологии, представители ООН, Еврокомиссии, а также международные эксперты.

"Во время форума речь пойдет о современных подходах в сфере защиты окружающей среды: по охране лесов, переработке отходов, защите и сохранению водных ресурсов и природно-заповедного фонда, развитию Чернобыльской зоны отчуждения и превращению ее в привлекательный туристический объект", - рассказали в ОП.

Кроме того, планируется обсуждение "зеленой" экономики, экоконтроля и предотвращения промышленного загрязнения.