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Зеленський завтра виступить на форумі "Україна 30", присвяченому екології

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський завтра, 7 червня, візьме участь у всеукраїнському форумі "Україна 30". Темою майбутнього форуму буде - екологія.

Про це повідомила прес-служба глава держави.

Всеукраїнський форум "Україна 30. Екологія" триватиме у Києві з 7 до 9 червня. Учасники заходу говоритимуть про боротьбу з глобальною зміною клімату та посилення ролі України в цьому процесі.

Серед учасників форуму будуть представники Офісу президента, Кабміну, парламенту, Мінекології, представники ООН, Єврокомісії, а також міжнародні експерти.

"Під час форуму йтиметься про сучасні підходи у сфері захисту довкілля: щодо охорони лісів, перероблення відходів, захисту й збереження водних ресурсів та природно-заповідного фонду, розвитку Чорнобильської зони відчуження та перетворення її на привабливий туристичний об’єкт", - розповіли в ОП.

Крім того, планується обговорення "зеленої" економіки, екоконтролю та запобігання промисловому забрудненню.

Нагадаємо, на минулому засіданні РНБО глава держави хотів обговорити якість води в Україні, але йому не сподобалося те, як підготували це питання. Зеленський доручив підготувати питання якості води в Україні до наступного засідання.

До цього в Кабміні попереджали про ймовірність того, що радіоактивна вода з окупованого Донбасу може потрапити в Азовське море.

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