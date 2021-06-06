Зеленський завтра виступить на форумі "Україна 30", присвяченому екології

Всеукраїнський форум "Україна 30. Екологія" триватиме у Києві з 7 до 9 червня. Учасники заходу говоритимуть про боротьбу з глобальною зміною клімату та посилення ролі України в цьому процесі.

Серед учасників форуму будуть представники Офісу президента, Кабміну, парламенту, Мінекології, представники ООН, Єврокомісії, а також міжнародні експерти.

"Під час форуму йтиметься про сучасні підходи у сфері захисту довкілля: щодо охорони лісів, перероблення відходів, захисту й збереження водних ресурсів та природно-заповідного фонду, розвитку Чорнобильської зони відчуження та перетворення її на привабливий туристичний об’єкт", - розповіли в ОП.

Крім того, планується обговорення "зеленої" економіки, екоконтролю та запобігання промисловому забрудненню.