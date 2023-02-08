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Зеленський завтра виступить у Європарламенті, - ЗМІ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський завтра, 9 лютого, виступить на засідання Європейського парламенту. Також він проведе ряд зустрічей з європейськими лідерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

За його словами, Зеленський зранку виступить перед Європарламентом, а потім відвідає саміт ЄС.

"Президент України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту в Брюсселі завтра до полудня на короткій 1-годинній сесії, потім відвідати саміт ЄС після цього", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше європейські ЗМІ писали, що Володимир Зеленський повинен відвідати саміт глав держав та урядів ЄС, який запланований на 9 й 10 лютого.

Сьогодні президент України прибув до Великої Британії, де проведе ряд зустрічей.

Детальніше про візит Володимира Зеленського до Британії - у матеріалі РБК-Україна.

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