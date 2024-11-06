Зеленський завтра відвідає Будапешт для участі в саміті Європейської політичної спільноти

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, відвідає столицю Угорщини Будапешт. Там він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
"Завтра я буду в Будапешті - на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення прем'єр-міністра головуючої в Європейській раді Угорщини Віктора Орбана та президента Європейської ради Шарля Мішеля. Це вже п'ятий саміт у цьому форматі", - сказав Зеленський.
Президент нагадав, що це вже п’ятий саміт у тому форматі. Перший був у Чехії, другий - у Молдові, потім в Іспанії та Великій Британії.
"Тепер - Угорщина. Я дякую за запрошення. І ми будемо обговорювати безпекові виклики в Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде ряд зустрічей, ряд домовленостей із європейськими лідерами", - зазначив глава держави.
Європейська політична спільнота - це платформа для політичних і стратегічних дискусій щодо майбутнього Європи. Вона об’єднує 27 членів Євросоюзу і 20 їх партнерів, включаючи Україну.
Нагадаємо, у липні у Великій Британії відбувся четвертий саміт Європейської політичної спільноти. У ньому взяв участь й президент України Володимир Зеленський.
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