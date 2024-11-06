Зеленский завтра посетит Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, посетит столицу Венгрии Будапешт. Там он примет участие в саммите Европейского политического сообщества.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.
"Завтра я буду в Будапеште - на саммите Европейского политического сообщества по приглашению премьер-министра председательствующего в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Это уже пятый саммит в этом формате", - сказал Зеленский.
Президент напомнил, что это уже пятый саммит в том формате. Первый был в Чехии, второй - в Молдове, затем в Испании и Великобритании.
"Теперь - Венгрия. Я благодарю за приглашение. И мы будем обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров. Будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами", - отметил глава государства.
Европейское политическое сообщество - это платформа для политических и стратегических дискуссий относительно будущего Европы. Она объединяет 27 членов Евросоюза и 20 их партнеров, включая Украину.
Напомним, в июле в Великобритании состоялся четвертый саммит Европейского политического сообщества. В нем принял участие и президент Украины Владимир Зеленский.
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