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Зеленский завтра посетит Словакию

Киев, Среда 23 сентября 2020 08:31
Зеленский завтра посетит Словакию
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский завтра, 24 сентября, с официальным визитом посетит Словакию. Во время визита будут подписаны ряд двусторонних соглашений.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

У Зеленского запланированы переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета (парламента) Борисом Колларом.

Напомним, ранее сообщалось, что осенью Украина и Словакия подпишут соглашения для возобновления работы аэропорта в Ужгороде.

До этого Кабинет министров одобрил проект соглашения со Словакией об использовании ее воздушного пространства для возобновления работы ужгородского аэропорта.

Отметим, так как аэропорт в Ужгороде расположен вблизи к границе Словакии самолеты при взлете и посадке заходят в ее воздушное пространство, поскольку со всех сторон, кроме западной, мешают Карпатские горы. Летом 2016 года закончилось действие сертификата на такие маневры, в связи с чем Евросоюз запретил полеты в аэропорт Ужгорода.

Как писало РБК-Украина, Зеленский начнет зарубежную активность с начала осени, уже был совершен визит в Австрию.

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