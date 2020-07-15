Украина и Словакия осенью подпишут соглашение по аэропорту в Ужгороде

Фото: аэропорт Ужгорода (wikimedia.org)

Словакия откроет воздушное пространство, чтобы аэропорт мог принимать самолеты

Соглашение между Украиной и Словакией для возобновления работы аэропорта в Ужгороде подпишут осенью. Это произойдет в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Словакию.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств обеих стран.

Сообщается, что дипломаты обсудили восстановление работы международного аэропорта "Ужгород" и подготовку двустороннего соглашения о регулярном авиасообщении.

"Украина выполнила требования для подписания соглашения и ожидает от Словакии оперативного завершения процедур по подготовке документа к подписанию", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Его словацкий коллега Иван Корчок заверил, что работа над соглашением является приоритетом, учитывая предыдущие договоренности подписать документ во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Словакию, который запланирован на осень.

Напомним, в июне Кабинет министров одобрил проект соглашения со Словакией об использовании ее воздушного пространства для возобновления работы ужгородского аэропорта.

Отметим, из-за близости аэропорта к границе Словакии самолеты при взлете и посадке заходят в ее воздушное пространство, поскольку со всех сторон, кроме западной, мешают Карпатские горы. Однако летом 2016 года закончилось действие сертификата на такие маневры и Евросоюз запретил полеты в этот аэропорт.