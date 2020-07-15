ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина и Словакия осенью подпишут соглашение по аэропорту в Ужгороде

Ужгород, Среда 15 июля 2020 18:55
Украина и Словакия осенью подпишут соглашение по аэропорту в Ужгороде
Фото: аэропорт Ужгорода (wikimedia.org)
Автор: РБК-Украина

Словакия откроет воздушное пространство, чтобы аэропорт мог принимать самолеты

Соглашение между Украиной и Словакией для возобновления работы аэропорта в Ужгороде подпишут осенью. Это произойдет в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Словакию.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств обеих стран.

Сообщается, что дипломаты обсудили восстановление работы международного аэропорта "Ужгород" и подготовку двустороннего соглашения о регулярном авиасообщении.

"Украина выполнила требования для подписания соглашения и ожидает от Словакии оперативного завершения процедур по подготовке документа к подписанию", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Его словацкий коллега Иван Корчок заверил, что работа над соглашением является приоритетом, учитывая предыдущие договоренности подписать документ во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Словакию, который запланирован на осень.

Напомним, в июне Кабинет министров одобрил проект соглашения со Словакией об использовании ее воздушного пространства для возобновления работы ужгородского аэропорта.

Отметим, из-за близости аэропорта к границе Словакии самолеты при взлете и посадке заходят в ее воздушное пространство, поскольку со всех сторон, кроме западной, мешают Карпатские горы. Однако летом 2016 года закончилось действие сертификата на такие маневры и Евросоюз запретил полеты в этот аэропорт.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины УкраинаУжгородСловакияаэропорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь