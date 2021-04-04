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Зеленский завтра посетит с официальным визитом Катар

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена 5 апреля посетят с официальным визитом Катар. Планируется ряд переговоров.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский проведет переговоры с:

  • эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани,
  • премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.

Стороны обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Елена Зеленская, в свою очередь, проведет встречи с:

  • главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозою бинт Нассер,
  • главой катарской государственной институции Qatar Museums Меяссою бинт Хамад Аль Тани,
  • женой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

Напомним, ранее в МИД говорили, что Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине.

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