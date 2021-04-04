Зеленский завтра посетит с официальным визитом Катар

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена 5 апреля посетят с официальным визитом Катар. Планируется ряд переговоров.
Зеленский проведет переговоры с:
Стороны обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
Елена Зеленская, в свою очередь, проведет встречи с:
Напомним, ранее в МИД говорили, что Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине.