RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський завтра відвідає з офіційним візитом Катар

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена 5 квітня відвідають з офіційним візитом Катар. Планується ряд переговорів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський проведе переговори з:

  • еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані,
  • прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Халідом бін Халіфою Аль Тані.

Сторони обговорять співпрацю у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.

Олена Зеленська, в свою чергу, проведе зустрічі з:

  • головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Нассер,
  • головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані,
  • дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані.

Нагадаємо, раніше у МЗС говорили, що Катар розгляне низку інвестиційних проектів, які можуть бути реалізовані в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийКатар
Читайте також
Україна працює над зустріччю Зеленського з Байденом, - Маркарова
Зеленський про засідання РНБО: шкодую, що п'ятниця не щодня
Прогноз погоди