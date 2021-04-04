Зеленський завтра відвідає з офіційним візитом Катар

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена 5 квітня відвідають з офіційним візитом Катар. Планується ряд переговорів.
Зеленський проведе переговори з:
Сторони обговорять співпрацю у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.
Олена Зеленська, в свою чергу, проведе зустрічі з:
Нагадаємо, раніше у МЗС говорили, що Катар розгляне низку інвестиційних проектів, які можуть бути реалізовані в Україні.