Зеленский: завтра в Италию отправится украинская медгруппа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу, 4 апреля, в рамках двусторонней взаимной помощи с борьбой против коронавируса в Италию отправится украинская медицинская группа. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Так, бригада украинских медиков будет помогать местным врачам бороться с коронавирусом, а также набираться опыта в борьбе с инфекцией.

"А завтра в рамках двусторонней взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа. Они помогут итальянским врачам в борьбе с пандемией в этот сложный для них период. Уже через две недели наша группа вернется в Украину с очень ценным опытом и знаниями. Это - противодействие коронавирусу в пиковый период, быстрое развертывание новых мест для обсервации и мобильных госпиталей", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, в пятницу, 3 апреля, Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии. Согласно документу, в эту страну отправится бригада украинских медиков для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, часть - Министерством внутренних дел.