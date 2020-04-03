Зеленський: завтра до Італії відправиться українська медгруппа

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в суботу, 4 квітня, в рамках двосторонньої взаємної допомоги з боротьбою проти коронавірусу в Італії відправиться українська медична група. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Так, бригада українських медиків буде допомагати місцевим лікарям боротися з коронавірусом, а також набиратися досвіду в боротьбі з інфекцією.

"А завтра в рамках двосторонньої взаємної допомоги в Італію відправиться українська медична група. Вони допоможуть італійським лікарям у боротьбі з пандемією в цей складний для них період. Вже через два тижні наша група повернеться в Україну з дуже цінним досвідом і знаннями. Це - протидія коронавірусу в піковий період, швидке розгортання нових місць для обсервації та мобільних госпіталів", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 квітня, Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії. Згідно з документом, до країни відправиться бригада українських медиків для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 і обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров'я України, частина - Міністерством внутрішніх справ.