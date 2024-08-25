Зеленський про завершення війни: ми за дипломатію, але не ціною 30% території

Нагадаємо, що під час цього ж інтерв'ю Володимир Зеленський запропонував провести другий саміт миру в Індії. Але для цього необхідно, щоб Нью-Делі приєднався до комюніке першого саміту, який відбувся у Швейцарії.

"Ми не зможемо провести саміт миру в країні, яка поки що не приєдналася до комюніке саміту. Я думаю, ви це розумієте. Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно", - сказав президент.

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