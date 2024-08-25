Зеленский о завершении войны: мы за дипломатию, но не ценой 30% территории

Напомним, что в ходе этого же интервью Владимир Зеленский предложил провести второй саммит мира в Индии. Но для этого необходимо, чтобы Нью-Дели присоединился к коммюнике первого саммита, который прошел в Швейцарии.

"Мы не сможем провести саммит мира в стране, которая пока не присоединилась к коммюнике саммита. Я думаю, вы это понимаете. Никто ни на кого не давит, но это логично", - сказал президент.

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