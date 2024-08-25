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Зеленский о завершении войны: мы за дипломатию, но не ценой 30% территории

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский не против дипломатического решения войны, но не за счет территорий и населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства индийским СМИ.

Зеленский отметил, что выступает за дипломатию, но хотел бы увидеть конкретные шаги.

"Если вы говорите "дипломатия", то я только за. Но я бы хотел увидеть конкретные шаги. Чтобы это не было не за счет 30% территории нашего государства и не за счет нашего населения. Если есть такой план, то я только "за"", - подчеркнул президент.

Напомним, что в ходе этого же интервью Владимир Зеленский предложил провести второй саммит мира в Индии. Но для этого необходимо, чтобы Нью-Дели присоединился к коммюнике первого саммита, который прошел в Швейцарии.

"Мы не сможем провести саммит мира в стране, которая пока не присоединилась к коммюнике саммита. Я думаю, вы это понимаете. Никто ни на кого не давит, но это логично", - сказал президент.

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