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Зеленський про завершення війни: ми за дипломатію, але не ціною 30% території

Неділя 25 серпня 2024 22:33
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Зеленський про завершення війни: ми за дипломатію, але не ціною 30% території Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський не проти дипломатичного вирішення війни, але не за рахунок територій та населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови держави індійським ЗМІ.

Зеленський зазначив, що виступає за дипломатію, але хотів би побачити конкретні кроки.

"Коли ви кажете "дипломатія", то я тільки за. Але я б хотів побачити конкретні кроки. Щоб це не було не за рахунок 30% території нашої держави і не за рахунок нашого населення. Якщо є такий план, то я тільки "за"", - наголосив президент.

Нагадаємо, що під час цього ж інтерв'ю Володимир Зеленський запропонував провести другий саміт миру в Індії. Але для цього необхідно, щоб Нью-Делі приєднався до комюніке першого саміту, який відбувся у Швейцарії.

"Ми не зможемо провести саміт миру в країні, яка поки що не приєдналася до комюніке саміту. Я думаю, ви це розумієте. Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно", - сказав президент.

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