Зеленський: завдання України максимально чітке, а виконати його допоможе вітчизняна зброя

Україна має стати настільки сильною та ефективною, щоб Росія знала, що на кожен її удар буде відповідь. Виконати це завдання можна при достатній кількості вітчизняної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Завдання України максимально чітке: маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що на кожен її удар буде наша відповідь. Виконати це завдання можливо лише на основі достатнього виробництва вітчизняної зброї", - заявив президент.
Він зауважив, що зараз в оборонному комплексі України залучені близько 300 тисяч працівників і працівниць.
"Я вдячний кожному й кожній - усім, хто створює відповідні важливі виробництва, хто відновлює підприємства, хто майже цілодобово працює. Дякую кожній родині наших працівників вітчизняної "оборонки" - за те, що підтримуєте, за те, що ви всі разом допомагаєте нашій державі боротися за життя й за весь народ України!", - наголосив Зеленський.
Глава держави відзначив, що в оборонному комплексі постійно зростає частка приватних компаній. І вже чотири з пʼяти компаній ОПК - це недержавні підприємства.
"Ми маємо нарощувати використання цієї сили, однієї з головних сил людської натури - сили підприємництва. Буде правильно, щоб державні компанії нарівні конкурували з приватними підприємствами заради якості та швидкості нашого українського виробництва. Ми всі - в одній команді. Нам усім потрібно однакове - перемога", - акцентував президент.
Як повідомив Зеленський, держава зі свого боку продовжить спрощувати бюрократичні процедури - від імпорту складників до процесу допуску до експлуатації, а уряд працює над забезпеченням фінансування довгострокових контрактів.
Президент зазначив, що оборонний комплекс України стане частиною міжнародної системи оборони, ба більше, за його словами, вже зараз є домовленості з низкою провідних держав і компаній світу про спільне виробництво.
"Буде більше таких домовленостей, більше інтеграцій наших можливостей і світових, наших виробництв і виробництв провідних країн", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, Україна вже виробляє далекобійну зброю. Зокрема, вітчизняним спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун", яку використовують для ударів по наземних цілях.
Також в Україні нещодавно заявили про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських ударних безпілотників "Шахед", але з найкращими характеристиками.
Нещодавно Зеленський зауважив, що Україна має виробляти все, що необхідно для захисту від будь-яких форм російської агресії.
Наступний рік, за словами президента, має стати продуктивним у цьому напрямку.
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