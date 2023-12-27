Зеленский: задача Украины максимально четкая, а выполнить ее поможет отечественное оружие

"Задача Украины максимально четкая: должны сделать наше государство настолько сильным и эффективным, чтобы Россия чувствовала, что на каждый ее удар будет наш ответ. Выполнить эту задачу можно только на основе достаточного производства отечественного оружия", - заявил президент.

Он отметил, что в настоящее время в оборонном комплексе Украины привлечены около 300 тысяч работников и работниц.

"Я благодарен каждому и каждому - всем, кто создает соответствующие важные производства, кто восстанавливает предприятия, кто почти круглосуточно работает. Спасибо каждой семье наших работников отечественной "оборонки" - за то, что поддерживаете, за то, что вы все вместе помогаете нашему государству бороться за жизнь и за весь народ Украины!", - подчеркнул Зеленский.

Частные компании в оборонном комплексе

Глава государства отметил, что в оборонном комплексе постоянно растет доля частных компаний. И уже четыре из пяти компаний ОПК - это негосударственные предприятия.

"Мы должны наращивать использование этой силы, одной из главных сил человеческой натуры - силы предпринимательства. Будет правильно, чтобы государственные компании наравне конкурировали с частными предприятиями ради качества и скорости нашего украинского производства. Мы все - в одной команде. Нам всем нужно одинаковое - победа", - акцентировал президент.

Как сообщил Зеленский, государство со своей стороны продолжит упрощать бюрократические процедуры - от импорта составляющих до процесса допуска к эксплуатации, а правительство работает над обеспечением финансирования долгосрочных контрактов.

Оборонный комплекс станет частью международной системы обороны

Президент отметил, что оборонный комплекс Украины станет частью международной системы обороны, более того, по его словам, уже сейчас есть договоренности с рядом ведущих государств и компаний мира о совместном производстве.

"Будет больше таких договоренностей, больше интеграций наших возможностей и мировых, наших производств и производств ведущих стран", - подчеркнул глава государства.

Производство оружия в Украине

Напомним, Украина уже производит дальнобойное оружие. В частности, отечественным специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун", используемую для ударов по наземным целям.

Также в Украине недавно заявили о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских ударных беспилотников "Шахед", но с лучшими характеристиками.

Недавно Зеленский отметил, что Украина должна производить все необходимое для защиты от любых форм российской агрессии.

Следующий год, по словам президента, должен стать продуктивным в этом направлении.

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