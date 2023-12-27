Зеленский: задача Украины максимально четкая, а выполнить ее поможет отечественное оружие

Украина должна стать настолько сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Выполнить эту задачу можно при достаточном количестве отечественного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Задача Украины максимально четкая: должны сделать наше государство настолько сильным и эффективным, чтобы Россия чувствовала, что на каждый ее удар будет наш ответ. Выполнить эту задачу можно только на основе достаточного производства отечественного оружия", - заявил президент.
Он отметил, что в настоящее время в оборонном комплексе Украины привлечены около 300 тысяч работников и работниц.
"Я благодарен каждому и каждому - всем, кто создает соответствующие важные производства, кто восстанавливает предприятия, кто почти круглосуточно работает. Спасибо каждой семье наших работников отечественной "оборонки" - за то, что поддерживаете, за то, что вы все вместе помогаете нашему государству бороться за жизнь и за весь народ Украины!", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что в оборонном комплексе постоянно растет доля частных компаний. И уже четыре из пяти компаний ОПК - это негосударственные предприятия.
"Мы должны наращивать использование этой силы, одной из главных сил человеческой натуры - силы предпринимательства. Будет правильно, чтобы государственные компании наравне конкурировали с частными предприятиями ради качества и скорости нашего украинского производства. Мы все - в одной команде. Нам всем нужно одинаковое - победа", - акцентировал президент.
Как сообщил Зеленский, государство со своей стороны продолжит упрощать бюрократические процедуры - от импорта составляющих до процесса допуска к эксплуатации, а правительство работает над обеспечением финансирования долгосрочных контрактов.
Президент отметил, что оборонный комплекс Украины станет частью международной системы обороны, более того, по его словам, уже сейчас есть договоренности с рядом ведущих государств и компаний мира о совместном производстве.
"Будет больше таких договоренностей, больше интеграций наших возможностей и мировых, наших производств и производств ведущих стран", - подчеркнул глава государства.
Напомним, Украина уже производит дальнобойное оружие. В частности, отечественным специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун", используемую для ударов по наземным целям.
Также в Украине недавно заявили о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских ударных беспилотников "Шахед", но с лучшими характеристиками.
Недавно Зеленский отметил, что Украина должна производить все необходимое для защиты от любых форм российской агрессии.
Следующий год, по словам президента, должен стать продуктивным в этом направлении.
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