Зеленський затвердив збільшення видатків на оборону на понад 300 млрд гривень

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким видатки державного бюджету у 2023 році збільшують на понад 300 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Згідно з текстом закону, всього витрати збільшують на 322,6 млрд гривень. З них 303 млрд передбачили на сектор оборони.

Зокрема, гроші розподілять так:

211 млрд гривень - Міністерству оборони;

79 млрд гривень - Міністерству внутрішніх справ;

16,5 млрд гривень - Міністерству соціальної політики;

1,3 млрд гривень - Міністерству закордонних справ;

4,3 млрд гривень - Міністерству стратегічної промисловості;

4,2 млрд гривень - Службі безпеки України;

2,5 млрд гривень - Головному управлінню розвідки;

2,1 млрд гривень - Державній спеціальній службі транспорту Міноборони;

570,2 млн гривень - Держспецзв'язку;

500,7 млн гривень - Службі зовнішньої розвідки;

230,5 млн гривень - Управлінню державної охорони;

151 млн гривень - винагорода курсантам системи МВС.

Таким чином, витрати держбюджету вперше становитимуть понад 3,39 трлн гривень.

Що передувало

Нагадаємо, закон про збільшення видатків державного бюджету у 2023 році більш ніж на 300 млрд гривень Верховна рада ухвалила ще 6 жовтня.