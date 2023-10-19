Зеленський затвердив збільшення видатків на оборону на понад 300 млрд гривень
Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким видатки державного бюджету у 2023 році збільшують на понад 300 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.
Згідно з текстом закону, всього витрати збільшують на 322,6 млрд гривень. З них 303 млрд передбачили на сектор оборони.
Зокрема, гроші розподілять так:
- 211 млрд гривень - Міністерству оборони;
- 79 млрд гривень - Міністерству внутрішніх справ;
- 16,5 млрд гривень - Міністерству соціальної політики;
- 1,3 млрд гривень - Міністерству закордонних справ;
- 4,3 млрд гривень - Міністерству стратегічної промисловості;
- 4,2 млрд гривень - Службі безпеки України;
- 2,5 млрд гривень - Головному управлінню розвідки;
- 2,1 млрд гривень - Державній спеціальній службі транспорту Міноборони;
- 570,2 млн гривень - Держспецзв'язку;
- 500,7 млн гривень - Службі зовнішньої розвідки;
- 230,5 млн гривень - Управлінню державної охорони;
- 151 млн гривень - винагорода курсантам системи МВС.
Таким чином, витрати держбюджету вперше становитимуть понад 3,39 трлн гривень.
Що передувало
Нагадаємо, закон про збільшення видатків державного бюджету у 2023 році більш ніж на 300 млрд гривень Верховна рада ухвалила ще 6 жовтня.
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