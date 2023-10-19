Зеленский утвердил увеличение расходов на оборону более чем на 300 млрд гривен
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому расходы государственного бюджета в 2023 году увеличивают на более чем 300 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.
Согласно тексту закона, всего расходы увеличивают на 322,6 млрд гривен. Из них 303 млрд предусмотрели на сектор обороны.
В частности, деньги распределят так:
- 211 млрд гривен - Министерству обороны;
- 79 млрд гривен - Министерству внутренних дел;
- 16,5 млрд гривен - Министерству социальной политики;
- 1,3 млрд гривен - Министерству иностранных дел;
- 4,3 млрд гривен - Министерству стратегической промышленности;
- 4,2 млрд гривен - Службе безопасности Украины;
- 2,5 млрд гривен - Главному управлению разведки;
- 2,1 млрд гривен - Государственной специальной службе транспорта Минобороны;
- 570,2 млн гривен - Госспецсвязи;
- 500,7 млн гривен - Службе внешней разведки;
- 230,5 млн гривен - Управлению государственной охраны;
- 151 млн гривен - вознаграждение курсантам системы МВД.
Таким образом, расходы госбюджета впервые составят более 3,39 трлн гривен.
Что предшествовало
Напомним, закон об увеличении расходов государственного бюджета в 2023 году более чем на 300 млрд гривен Верховная рада приняла еще 6 октября.
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