Зеленский утвердил увеличение расходов на оборону более чем на 300 млрд гривен

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому расходы государственного бюджета в 2023 году увеличивают на более чем 300 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Согласно тексту закона, всего расходы увеличивают на 322,6 млрд гривен. Из них 303 млрд предусмотрели на сектор обороны. В частности, деньги распределят так: 211 млрд гривен - Министерству обороны;

79 млрд гривен - Министерству внутренних дел;

16,5 млрд гривен - Министерству социальной политики;

1,3 млрд гривен - Министерству иностранных дел;

4,3 млрд гривен - Министерству стратегической промышленности;

4,2 млрд гривен - Службе безопасности Украины;

2,5 млрд гривен - Главному управлению разведки;

2,1 млрд гривен - Государственной специальной службе транспорта Минобороны;

570,2 млн гривен - Госспецсвязи;

500,7 млн гривен - Службе внешней разведки;

230,5 млн гривен - Управлению государственной охраны;

151 млн гривен - вознаграждение курсантам системы МВД. Таким образом, расходы госбюджета впервые составят более 3,39 трлн гривен. Что предшествовало Напомним, закон об увеличении расходов государственного бюджета в 2023 году более чем на 300 млрд гривен Верховная рада приняла еще 6 октября.