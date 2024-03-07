UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський видав указ про демобілізацію строковиків

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 березня, підписав указ про демобілізацію військовослужбовців строкової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як зазначається у документі, українських військовослужбовців строкової служби у квітні-травні цього року звільнять у запас зі Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших створених військових формувань.

Також Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України президент доручив забезпечити перевезення строковиків з дотриманням вимог безпеки.

Що передувало

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було ухвалено рішення про те, що військовослужбовців, які проходять строкову службу, не демобілізують. При цьому були винятки.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про демобілізацію строковиків. Після цього ініціативу підтримали у комітеті національної безпеки парламенту.

Згодом законопроект винесли на розгляд Верховної ради. Його підтримали за основу та у цілому 23 лютого.

Закон за кілька днів підписав президент Володимир Зеленський.

Для того, щоб демобілізація строковиків набула чинності, глава держави мав видати відповідний указ, де будуть терміни демобілізації.

Зазначимо, у законі також є норма про терміни, протягом яких строковики не можуть бути призвані - протягом 12 місяців з дня звільнення в запас.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПризов до арміїСтроковикВійна Росії проти УкраїниМобілізація в Україні