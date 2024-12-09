Зеленський затвердив символіку Служби зовнішньої розвідки України: як вона виглядає

Як вказано в указі, емблемою Служби зовнішньої розвідки України є графітово-сірий прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямований двома срібними пружками.

У центрі хреста - синій круглий медальйон із зображенням "Знака Княжої Держави Володимира Великого". Медальйон має дві срібні пружки, між якими на графітово-сірому тлі міститься напис по колу "Omnia vincit veritas, що означає "Істина перемагає все" і декоративна крапка.

Також між сторонами хреста зображено три схрещені стріли вістрями вгору та ключа борідкою донизу. Цікаво те, що "борідка" ключа стилізована у вигляді QR-коду офіційного вебсайту Служби зовнішньої розвідки України. Зображення "Знака Княжої Держави Володимира Великого", стріл, ключа, а також літери напису і крапка - золоті.

Що стосується прапора Служби зовнішньої розвідки України - то це прямокутне полотнище графітово-сірого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. У верхній лівій чверті прапора розташовано дві рівновеликі горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів. У центрі вільного краю полотнища знаходиться емблема Служби зовнішньої розвідки України.

Висота зображення емблеми становить 2/3 ширини полотнища. Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні.

Служба зовнішньої розвідки України - це спеціальний державний орган, який займається збором, аналізом та оцінкою інформації з-за кордону, необхідної для забезпечення національної безпеки України. Створена у 2004 році, СЗР стала важливим інструментом у боротьбі за захист державних інтересів на міжнародній арені.

Раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових перестановок у керівництві Служби зовнішньої розвідки (СЗР). Олег Луговський був звільнений з посади заступника голови та призначений на нову посаду першого заступника голови СЗР.