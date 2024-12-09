Зеленский утвердил символику Службы внешней разведки Украины: как она выглядит

Как указано в указе, эмблемой Службы внешней разведки Украины является графитово-серый прямой равносторонний крест с расходящимися сторонами, окаймленный двумя серебряными пружками.

В центре креста - синий круглый медальон с изображением "Знака Княжеского Государства Владимира Великого". Медальон имеет две серебряные пружки, между которыми на графитово-сером фоне содержится надпись по кругу "Omnia vincit veritas, что означает "Истина побеждает все" и декоративная точка.

Также между сторонами креста изображены три скрещенные стрелы остриями вверх и ключ бородкой вниз. Интересно то, что "бородка" ключа стилизована в виде QR-кода официального веб-сайта Службы внешней разведки Украины. Изображение "Знака Княжеского Государства Владимира Великого", стрел, ключа, а также буквы надписи и точка - золотые.

Что касается флага Службы внешней разведки Украины - то это прямоугольное полотнище графитово-серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В верхней левой четверти флага расположены две равновеликие горизонтальные полосы синего и желтого цветов. В центре свободного края полотнища находится эмблема Службы внешней разведки Украины.

Высота изображения эмблемы составляет 2/3 ширины полотнища. Обе стороны полотнища флага зеркально идентичны.

Служба внешней разведки Украины - это специальный государственный орган, который занимается сбором, анализом и оценкой информации из-за рубежа, необходимой для обеспечения национальной безопасности Украины. Созданная в 2004 году, СВР стала важным инструментом в борьбе за защиту государственных интересов на международной арене.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в руководстве Службы внешней разведки (СВР). Олег Луговский был уволен с должности заместителя председателя и назначен на новую должность первого заместителя председателя СВР.