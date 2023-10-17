Зеленський затвердив рішення РНБО про підготовку до зими

Зазначається, що йдеться про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 жовтня 2023 року "Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій".

Що пропонує Рада національної безпеки і оборони України

Кабінету Міністрів України треба забезпечити в десятиденний термін виконання робіт і заходів щодо належного інженерного та фізичного захисту.

Зокрема, щодо противодронового захисту, систем оповіщення, укриттів для персоналу, розміщення запасних/дублюючих пунктів управління в захищених місцях.

Також треба збільшити кількість і посилити обороноздатність вогневих груп зі складу Збройних сил України та Національної гвардії України, які здійснюють протиповітряне прикриття, охорону та оборону об'єктів критичної інфраструктури.

Також Кабміну необхідно в десятиденний термін зробити наступне:

створити резерви обладнання, запасних частин тощо для своєчасного відновлення пошкоджених об'єктів і захисних споруд;

вжити заходів щодо захисту персоналу об'єктів критичної інфраструктури, організації та здійснення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечити об'єкти критичної інфраструктури джерелами електроживлення (електрогенераторами) та необхідним обсягом палива для їхнього сталого та безперебійного функціонування;

забезпечити можливість оповіщення населення, яке потрапляє до зони можливого ураження, про виникнення надзвичайної ситуації на відповідному об'єкті.

Що доручено зробити Генштабу ЗСУ та Міненергетики

Президент доручив здійснювати моніторинг ситуації на об'єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору з метою актуалізації переліку об'єктів, що потребують першочергового протиповітряного прикриття.

Міністерству енергетики України необхідно облаштувати інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури та їх відновлення у разі пошкодження.

Також потрібно забезпечити захист будівель, пожежних насосних станцій, інших зовнішніх розподільчих вузлів і трубопроводів систем протипожежного водопостачання та пожежогасіння, що можуть бути пошкоджені внаслідок обстрілів.

Міністерству оборони України було доручено запровадити у 2023 році навчальні програми, курси підвищення кваліфікації з радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби для військовослужбовців підрозділів, залучених до забезпечення захисту та оборони об'єктів критичної інфраструктури.

Удари РФ по енергоінфраструктурі

Минулої зими ворог вдався до масштабних обстрілів по енергосистемі України, що змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії. Перші відключення, наприклад, відбувались коли виникала необхідність збалансувати енергосистему на більшу потужність.

Як розповідав міністр енергетики Герман Галущенко, в Україні можливі відключення світла у цей осінньо-зимовий період у 2023-24 роках у разі ударів російських окупантів по об'єктах енергосистеми. Втім, вони не будуть тривалими.

Нещодавно Зеленський заявив, що цієї зими російські терористи можуть знову вдатися до енергетичного терору, але вже в більшому масштабі.