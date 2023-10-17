Зеленский утвердил решение СНБО о подготовке к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 октября, утвердил решение СНБО по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры и энергетики Украины в условиях войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.
Отмечается, что речь идет о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 октября 2023 года "Об организации защиты и обеспечения безопасности функционирования объектов критической инфраструктуры и энергетики Украины в условиях ведения военных действий".
Кабинету Министров Украины надо обеспечить в десятидневный срок выполнение работ и мероприятий по надлежащей инженерной и физической защите.
В частности, по противоводородной защите, системам оповещения, укрытиям для персонала, размещению запасных/дублирующих пунктов управления в защищенных местах.
Также надо увеличить количество и усилить обороноспособность огневых групп из состава Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, осуществляющих противовоздушное прикрытие, охрану и оборону объектов критической инфраструктуры.
Также Кабмину необходимо в десятидневный срок сделать следующее:
Президент поручил осуществлять мониторинг ситуации на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора с целью актуализации перечня объектов, требующих первоочередного противовоздушного прикрытия.
Министерству энергетики Украины необходимо обустроить инженерную защиту объектов критической инфраструктуры и их восстановление в случае повреждения.
Также нужно обеспечить защиту зданий, пожарных насосных станций, других внешних распределительных узлов и трубопроводов систем противопожарного водоснабжения и пожаротушения, которые могут быть повреждены в результате обстрелов.
Министерству обороны Украины было поручено ввести в 2023 году учебные программы, курсы повышения квалификации по радиоэлектронной разведке и радиоэлектронной борьбе для военнослужащих подразделений, привлеченных к обеспечению защиты и обороны объектов критической инфраструктуры.
Этой зимой враг прибег к масштабным обстрелам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии. Первые отключения, например, происходили когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность.
Как рассказывал министр энергетики Герман Галущенко, в Украине возможны отключения света в этот осенне-зимний период в 2023-24 годах при ударах российских оккупантов по объектам энергосистемы. Впрочем, они не будут продолжительными.
Недавно Зеленский заявил, что этой зимой российские террористы могут снова прибегнуть к энергетическому террору, но уже в большем масштабе.
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