Зеленский утвердил решение СНБО о подготовке к зиме

Отмечается, что речь идет о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 октября 2023 года "Об организации защиты и обеспечения безопасности функционирования объектов критической инфраструктуры и энергетики Украины в условиях ведения военных действий".

Что предлагает Совет национальной безопасности и обороны Украины

Кабинету Министров Украины надо обеспечить в десятидневный срок выполнение работ и мероприятий по надлежащей инженерной и физической защите.

В частности, по противоводородной защите, системам оповещения, укрытиям для персонала, размещению запасных/дублирующих пунктов управления в защищенных местах.

Также надо увеличить количество и усилить обороноспособность огневых групп из состава Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, осуществляющих противовоздушное прикрытие, охрану и оборону объектов критической инфраструктуры.

Также Кабмину необходимо в десятидневный срок сделать следующее:

создать резервы оборудования, запасных частей и т.д. для своевременного восстановления поврежденных объектов и защитных сооружений;

принять меры по защите персонала объектов критической инфраструктуры, организации и осуществления эвакуационных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

обеспечить объекты критической инфраструктуры источниками электропитания (электрогенераторами) и необходимым объемом топлива для их устойчивого и бесперебойного функционирования;

обеспечить возможность оповещения населения, которое попадает в зону возможного поражения, о возникновении чрезвычайной ситуации на соответствующем объекте.

Что поручено сделать Генштабу ВСУ и Минэнерго

Президент поручил осуществлять мониторинг ситуации на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора с целью актуализации перечня объектов, требующих первоочередного противовоздушного прикрытия.

Министерству энергетики Украины необходимо обустроить инженерную защиту объектов критической инфраструктуры и их восстановление в случае повреждения.

Также нужно обеспечить защиту зданий, пожарных насосных станций, других внешних распределительных узлов и трубопроводов систем противопожарного водоснабжения и пожаротушения, которые могут быть повреждены в результате обстрелов.

Министерству обороны Украины было поручено ввести в 2023 году учебные программы, курсы повышения квалификации по радиоэлектронной разведке и радиоэлектронной борьбе для военнослужащих подразделений, привлеченных к обеспечению защиты и обороны объектов критической инфраструктуры.

Удары РФ по энергоинфраструктуре

Этой зимой враг прибег к масштабным обстрелам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии. Первые отключения, например, происходили когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность.

Как рассказывал министр энергетики Герман Галущенко, в Украине возможны отключения света в этот осенне-зимний период в 2023-24 годах при ударах российских оккупантов по объектам энергосистемы. Впрочем, они не будут продолжительными.

Недавно Зеленский заявил, что этой зимой российские террористы могут снова прибегнуть к энергетическому террору, но уже в большем масштабе.