Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ

За словами Зеленського, він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо модернізації української армії.

"Вже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього - до виконання. Корпусна система потрібна", - зазначив президент.

Зеленський із Сирським також обговорили підходи до призначення командирів корпусів.

"Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне - цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені", - додав глава держави.