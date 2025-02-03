Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру ВСУ

По словам Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по модернизации украинской армии.

"Уже был утвержден соответствующий план по переходу на новую организационную структуру Вооруженных Сил Украины и создание корпусов. Сохраняем внимание к этому - до выполнения. Корпусная система нужна", - отметил президент.

Зеленский с Сырским также обсудили подходы к назначению командиров корпусов.

"Это должны быть наиболее подготовленные, наиболее перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением. Армия должна быть современной. И главное - ценить людей. Соответствующие решения будут обнародованы", - добавил глава государства.