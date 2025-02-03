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Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру ВСУ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру Вооруженных Сил Украины и создания корпусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

По словам Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по модернизации украинской армии.

"Уже был утвержден соответствующий план по переходу на новую организационную структуру Вооруженных Сил Украины и создание корпусов. Сохраняем внимание к этому - до выполнения. Корпусная система нужна", - отметил президент.

Зеленский с Сырским также обсудили подходы к назначению командиров корпусов.

"Это должны быть наиболее подготовленные, наиболее перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением. Армия должна быть современной. И главное - ценить людей. Соответствующие решения будут обнародованы", - добавил глава государства.

 

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что сейчас продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил Украины. По его словам, уже приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеАлександр Сырский