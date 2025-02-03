ЗСУ посилюють оборону: Сирський підбив підсумки січня та озвучив пріоритети на лютий

Головнокомандувач Олександр Сирський провів нараду щодо підсумків діяльності Збройних Сил України у першому місяці 2025 року. Також було поставлено задачі у лютому.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав себе у Facebook.

"Ситуація складна, але ми гідно даємо відсіч. Продовжуємо результативно знищувати воєнні об’єкти противника з метою зменшення його ударного потенціалу. Нищимо ворога як на території України, так і в Росії. Серед пріоритетів - зокрема й операція в Курській області та ураження воєнних об’єктів вглиб країни-агресора," - написав Сирський.

За його словами, основні зусилля буде зосереджено на утриманні рубежів і недопущенні просування противника, посиленні підготовки військовослужбовців та нарощенні безпілотної складової.

Зокрема, в Україні продовжується розвиток з’єднань та частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем. Це відбувається за рахунок нарощення безпілотних систем у їх складі.

"На землі насамперед насичуємо особовим складом і технікою ті підрозділи, які вже ведуть оборону на передньому краї. Водночас тривають заходи з переміщення та відрядження військовослужбовців із небойових до бойових військових частин", - зауважив головком.

Він також вважає, що необхідно покращити роботу в напрямку рекрутингу та посилення психологічної стійкості воїнів. Сирський заявив, що заходи з адаптації новачків, які прибувають із навчальних центрів, мають проводитись ще до початку їх залучення до виконання бойових завдань. Адже від того як вони будуть підготовлені залежить стійкість війська.

"У січні ми змогли дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. Є відповідні плани і на наступний період. Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структуру Збройних сил. Приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру", - написав Сирський.

За його словами, лютий буде непростий для українського війська, але і росіянам "доведеться несолодко".

"Визначив завдання відповідним командуванням та органам військового управління. Противник не зменшує інтенсивність своїх атак, і саме на цьому тлі відбуватиметься виконання наших задач", - підкреслив Сирський.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 2 лютого, на фронті відбулось 97 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку.

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 841 тисячі солдатів. Лише за минулу добу втрати ворога склали близько 1,3 тисячі живої сили.