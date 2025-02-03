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Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ

Понеділок 03 лютого 2025 20:50
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Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

За словами Зеленського, він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо модернізації української армії.

"Вже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього - до виконання. Корпусна система потрібна", - зазначив президент.

Зеленський із Сирським також обговорили підходи до призначення командирів корпусів.

"Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне - цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що наразі триває реформа організаційної структури Збройних сил України. За його словами, вже приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру.

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Володимир Зеленський Збройні сили України Війна в Україні Олександр Сирський
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