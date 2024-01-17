В ЄС впевнені, що угоду про 50 млрд євро для України узгодять за кілька тижнів, - ЗМІ

В Європейському союзі впевнені, що угода про чотирирічний пакет фінансування на 50 млрд євро для України буде ухвалений, попри погрози Угорщини. Це може статися протягом найближчих кількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Кільки європейських дипломатів та чиновників у розмові з виданням заявили, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наближається до прийняття компромісу щодо використання грошей з бюджету блоку для допомоги Україні. При цьому угода, ймовірно, не відповідає вимогам, висунутим на грудневому саміті лідерів ЄС.

Як зазначає Politico, ЄС та Угорщина ведуть переговори, щоб дійти згоди до 1 лютого, коли відбудеться новий саміт лідерів європейських країн у Брюсселі.

"Хоча досі немає згоди щодо того, які поступки запропонувати Угорщині натомість і на що вона може погодитися, ЄС тепер упевнений, що угода може бути досягнута протягом наступних кількох тижнів, за словами дипломатів і офіційних осіб, з який говорило Politico на умовах анонімності через делікатний характер переговорів", - йдеться у матеріалі.

Видання додає, що у Брюсселі були готові запропонувати Будапешту певні поступки, щоб досягти угоди. Але більшість країн ЄС відхилили спробу Угорщини розділити транш для України на щорічні пакети. Це дало б Орбану можливість щороку блокування фінансування для України.

Офіційний представник ЄС зазначив, що потенційний компроміс може передбачати відшкодування Угорщині її відсоткової ставки готівкою після пандемії.

Європейська комісія також розглядає можливість запровадження "аварійного гальма", який дозволить будь-якій країні, яка виступає проти фінансування України, відкласти виплати та дискусії на саміті лідерів ЄС.

Двоє дипломатів у коментарі Politico зазначили, що повторне вето Будапешту спонукає столиці ЄС закликати до так званої процедури статті 7, щоб призупинити право голосу Угорщини в Єврораді.

Передісторія

Нагадаємо, на саміті лідерів країн Європейського союзу 14-15 грудня Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на саміті ЄС 1 лютого. Але угорський прем'єр Орбан погрожує, що заблокує його. Він вимагає поступок від ЄС в обмін на схвалення пакета.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС. За чотири дні стало відомо, що необхідну кількість підписів було зібрано.

Європарламент розгляне позбавлення Угорщини права голосу 18 січня.