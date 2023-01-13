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Зеленський зателефонував президенту Словаччини: про що говорили лідери

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П'ятниця 13 січня 2023 14:27
Зеленський зателефонував президенту Словаччини: про що говорили лідери Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Telegram.

Президент розповів, що запропонував лідеру Словаччини приєднатись до реалізації української формули світу.

"Поговорив про подальшу оборонну співпрацю між Україною та Словаччиною з президентом Зузаною Чапутовою. Запросив приєднатися до реалізації формули світу. Обговорили спільні міжнародні заходи", - розповів він.

Нагадаємо, раніше Чапутова схвалила участь сімох громадян її країни у Збройних силах України. У країні закон про заклик дозволяє військову службу у збройних силах іноземної держави з дозволу президента.

Також у МЗС Словаччини заявляли, що сповнені рішучості допомагати Україні та підтримує її інтеграцію до НАТО.

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