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Зеленский созвонился с президентом Словакии: о чем говорили лидеры

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Пятница 13 января 2023 14:27
Зеленский созвонился с президентом Словакии: о чем говорили лидеры Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Президент рассказал, что предложил лидеру Словакии присоединиться к реализации украинской формулы мира.

"Поговорил о дальнейшем оборонном сотрудничестве между Украиной и Словакией с президентом Зузаной Чапутовой. Пригласил присоединиться к реализации формулы мира. Обсудили совместные международные мероприятия", - рассказал он.

Напомним, ранее Чапутова одобрила участие семерых граждан ее страны в Вооруженных силах Украины. В стране закон о призыве позволяет военную службу в вооруженных силах иностранного государства с разрешения президента.

Также в МИД Словакии заявляли, что полны решимости помогать Украине и поддерживает ее интеграцию в НАТО.

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Владимир Зеленский
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