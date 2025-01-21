Зеленський застеріг Європу: битви за участю солдатів КНДР ближче до Давосу, ніж до Пхеньяну

Битви, в яких беруть участь солдати КНДР, географічно ближче до Давосу, ніж до Пхеньяну. Тому Європі необхідно утвердитися як сильний глобальний гравець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

США не очікують від Європи чогось суттєвого

Глава держави нагадав, що США є незамінним союзником Європи. Про союзництво зі США хвилюються всі країни, особливо під час війни.

"Але чи хвилюється хтось у Сполучених Штатах, що Європа одного разу колись їх покине - перестане бути їхнім союзником? Відповідь - ні. Вашингтон не вірить, що Європа може принести їм щось справді суттєве", - наголосив Зеленський.

Він звернув увагу, що ще торік США відкрито заявляли про те, що першим безпековим пріоритетом для них є Індо-Тихоокеанський регіон, другим - Близький Схід і Перська затока і тільки третім - Європа. Так було ще за адміністрації експрезидента Джо Байдена.

"Пані та панове, Європа не може дозволити собі бути другою або третьою для своїх союзників. Якщо це станеться, світ почне рухатися вперед без Європи і це буде світ, який не буде комфортним чи сприятливим для європейців. Європа має змагатися за провідне місце в пріоритетах, союзах і технологічному розвитку", - уточнив Зеленський.

Близькість війни

Також, як зазначив президент, зараз світ перебуває на переломному етапі. І зараз важливо, щоб Європа стала сильним глобальним гравцем, незамінним гравцем.

"Не забувайте, немає океану, що відокремлює європейські країни від Росії. І європейські лідери повинні це пам'ятати - битви за участю північнокорейських солдатів зараз відбуваються в місцях, географічно ближчих до Давосу, ніж до Пхеньяну", - заявив Зеленський.

Він додав, що незважаючи на те, що загальний економічний потенціал Росії набагато менший, ніж у Європи, РФ виробляє в кілька разів більше боєприпасів і військової техніки, ніж усі європейські країни разом узяті.