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Зеленский предостерег Европу: битвы при участии солдат КНДР ближе к Давосу, чем к Пхеньяну

Давос, Вторник 21 января 2025 16:25
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Зеленский предостерег Европу: битвы при участии солдат КНДР ближе к Давосу, чем к Пхеньяну Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Битвы, в которых участвуют солдаты КНДР, географически ближе к Давосу, чем к Пхеньяну. Поэтому Европе необходимо утвердиться как сильный глобальный игрок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

США не ожидают от Европы что-то существенное

Глава государства напомнил, что США являются незаменимым союзником Европы. О союзничестве с США волнуются все страны, особенно во время войны.

"Но волнуется ли кто-то в Соединенных Штатах, что Европа однажды когда-то их покинет - перестанет быть их союзником? Ответ - нет. Вашингтон не верит, что Европа может принести им что-то действительно существенное", - подчеркнул Зеленский.

Он обратил внимание, что еще в прошлом году США открыто заявляли о том, что первым приоритетом в области безопасности для них является Индо-Тихоокеанский регион, вторым - Ближний Восток и Персидский залив и только третьим - Европа. Так было еще при администрации экс-президента Джо Байдена.

"Дамы и господа, Европа не может позволить себе быть второй или третьей для своих союзников. Если это произойдет, мир начнет двигаться вперед без Европы и это будет мир, который не будет комфортным или благоприятным для европейцев. Европа должна соперничать за ведущее место в приоритетах, союзах и технологическом развитии", - уточнил Зеленский.

Близость войны

Также, как отметил президент, сейчас мир находится на переломном этапе. И сейчас важно, чтобы Европа стала сильным глобальным игроком, незаменимым игроком.

"Не забывайте, нет океана, отделяющего европейские страны от России. И европейские лидеры должны это помнить - битвы с участием северокорейских солдат сейчас проходят в местах, географически более близких к Давосу, чем к Пхеньяну", - заявил Зеленский.

Он добавил, что несмотря на то, что общий экономический потенциал России намного меньше, чем у Европы, РФ производит в несколько раз больше боеприпасов и военной техники, чем все европейские страны вместе взятые.

Помощь Украине от Европы

Напомним, США являются основным союзником Украины, поскольку они передали самое большое количество оружия украинским защитникам с начала войны. Но сейчас, когда президентом США стал Дональд Трамп, объемы поддержки могут сократиться.

В то же время глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркивала, что если США не захотят проявлять лидерство в помощи Украине, это сделают страны Евросоюза.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверяла, что ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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